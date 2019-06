Τι ακριβώς συμβαίνει και κατηγορείται ο Νεϊμάρ για βιασμό; Μια κοπέλα απ’ το Σάο Πάολο τον κατήγγειλε ότι είχε σεξουαλική επαφή της με τη βία.

Σημειώνεται ότι η γυναίκα επέλεξε να κρατήσει την ανωνυμία της και ισχυρίζεται πως είχε κανονίσει να συναντηθεί μαζί του στις 15 Μαΐου στο Παρίσι, έχοντας συνεννοηθεί μαζί του μέσω των social media.

Σύμφωνα με την ίδια, ο άσος της Παρί Σεν Ζερμέν εμφανίστηκε στις 20:00 στο ξενοδοχείο όπου έδωσαν ραντεβού και ήταν μεθυσμένος. Όπως αναφέρει στην καταγγελία της, έγινε επιθετικός και δια της βίας είχαν σεξουαλική επαφή οι δυο τους.

Η ίδια προσθέτει στην καταγγελία της πως δυο ημέρες αργότερα έφυγε από τη γαλλική πρωτεύουσα και πως φοβήθηκε να καταγγείλει το συμβάν στις γαλλικές αρχές, έχοντας και ψυχολογικό τραύμα. Τελικά, όμως, στις 31 Μαΐου έκανε την καταγγελία στην αστυνομία του Σάο Πάολο.

Breaking | Globo in Brazil reporting that Neymar has been accused of raping a woman in Paris on May 15th at 20:20 local time & that an investigation by Brazilian authorities is underway. Accuser, whose identity is being protected, filed the legal action in São Paulo.

