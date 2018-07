O Γιάννης Αντετοκούνμπο στο εξώφυλλο του video game ΝΒΑ 2Κ19 γράφει μια ακόμα ιστορία, καθώς πρόκειται για τον πρώτο μη Αμερικανό παίκτη, ο οποίος φιγουράρει στο εξώφυλλο του κορυφαίου παιχνιδιού.

Η 2K έδωσε «ψήφο εμπιστοσύνης» στον Γιάννη, ο οποίος έκανε ένα ιδανικό κλείσιμο της φετινής, εξαιρετικής σεζόν.

Πρόκειται για μια ακόμα διάκριση για τον Greek Freak στην Αμερική, αλλά και μια κίνηση επιβεβαίωσης του αυξανόμενου κύρους και αναγνώρισης που τυγχάνει ο Έλληνας super star των Μιλγουόκι Μπακς.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πόσταρε στο Twitter του τη φωτογραφία του εξωφύλλου του ΝΒΑ 2Κ19 κι έγραψε:

Είναι τιμή μου να είμαι ο πρώτος διεθνής παίκτης που φιγουράρει στο εξώφυλο του @ΝΒΑ2Κ

I am honored to be the first international player featured on the cover of @NBA2K. Pre-orders are now available #NBA2K19 https://t.co/4KpjAmy1TO pic.twitter.com/gWZBcCMHVF

— Giannis Antetokounmpo (@Giannis_An34) July 2, 2018