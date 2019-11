Ο Δεσμός ενώνει τις δυνάμεις του με την κορυφαία αθλήτρια Μαρία Σάκκαρη! 

View this post on Instagram

Είμαστε πολύ περήφανοι που η @sakkattack7 ανήκει πλέον στην ομάδα του Δεσμού🙏🏻! Ευχαριστούμε Μαρία που είσαι η πρώτη Πρέσβης μας και μαζί θα καταφέρουμε πολλά! ❤️ Ευχαριστούμε και τον Γιάννη Παλαιολόγο για την βοηθεία του! We are very excited to be welcoming @sakkattack7 to our Family! Thank you for trusting us and for helping us make things a little better for everyone. 🙏🏻🙏🏻 @nkom2000