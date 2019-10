Ο χειρότερος serial killer στην ιστορία των ΗΠΑ ομολόγησε 93 φόνους

Ο Σάμιουελ Λιτλ είναι πιθανότατα ο χειρότερος serial killer των ΗΠΑ, αφού ο 79χρονος ομολόγησε πως έχει δολοφονήσει 93 ανθρώπους, ενώ το FBI μέχρι στιγμής έχει επαληθεύσει 50 απ’ τις δολοφονίες.

Τα περισσότερα θύματα του serial killer των ΗΠΑ ήταν γυναίκες, απ’ 1970 ως το 2005.

Ο Λιτλ εκτίει ποινή ισόβιας κάθειρξης από το 2014, όταν ομολόγησε και καταδικάστηκε για τρεις ανθρωποκτονίες. Όμως, η δράση του αποδεικνύεται ακομα πιο φρικιαστική.

«Για χρόνια, ο Σάμιουελ Λιτλ πίστευε ότι δεν θα τον έπιαναν, διότι νόμιζε πως τα θύματά του δεν μέτραγαν για κανέναν», εξήγησε η Κρίστι Παλάτσολο, αναλύτρια του FBI.

"60 Minutes" goes inside the room where a Texas Ranger keeps the sketches Samuel Little has drawn of some of the 93 women he's confessed to murdering.

