Ο Αντετοκούνμπο γράφει ιστορία: ΜVP του ΝΒΑ!

Δεν είναι μια ακόμα διάκριση, είναι η διάκριση! Ο Αντετοκούνμπο MVP του NBA της φετινής σεζόν με τη φανέλα των Milwaukee Bucks!

Ο Greek Freak έγραψε ιστορία, αφού αναδείχθηκε ο πολυτιμότερος παίκτης του NBA με 77%. Ο ίδιος δάκρυσε παραλαμβάνοντας το βραβείο.

Η ψηφοφορία για το βραβείο διεξάγεται κάθε χρόνο στις ΗΠΑ, και φέτος η συντριπτική πλειοψηφία των ψηφοφόρων διάλεξε τον Γιάννη. Συγκεκριμένα, από τους 101 δημοσιογράφους που ψήφισαν, οι 78 έδωσαν την 1η θέση τον Γιάννη, ενώ οι άλλοι 23 του έδωσαν την ψήφο τους για την δεύτερη θέση!

Eίναι ο πρώτος Έλληνας που παίρνει αυτό το βραβείο και ο τέταρτος μη Αμερικανός στην ιστορία του θεσμού του NBA.

Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους για το μεγαλείο του Γιάννη: Σημείωσε κατά μέσο όρο 27,7 πόντους, 12,5 ριμπάουντ, 5,9 ασίστ, 1,3 κλεψίματα και 1,5 κοψίματα σε 32,8 λεπτά συμμετοχής.

All smiles from the MVP 🏆 #NBAAwards pic.twitter.com/UWZgzHWtg5

Κατά την παραλαβή του βραβείου του, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του, συγκινώντας μάλιστα τους πάντες όταν μίλησε για τον πατέρα του που δεν είναι πια στη ζωή:

Πριν από δύο χρόνια είχα ένα στόχο, να γίνω MVP. Ευχαριστώ τον πατέρα μου, αν και δεν μπορεί να είναι εδώ μαζί μου. Πάντοτε, όταν βρίσκομαι στο παρκέ, θυμάμαι τον πατέρα μου, που μου έλεγε να παίζω πιο σκληρά, ακόμη κι όταν πονούσα. Θέλω να ευχαριστήσω τους εκπληκτικούς αδελφούς μου. Σας ευχαριστώ, είστε τα πρότυπά μου, σας ευχαριστώ για όσα κάνετε για μένα. Ευχαριστώ την απίθανη μητέρα μου. Είναι η ηρωίδα μου από μικρός. Δεν μπορείς να προβλέψεις το μέλλον σου και δεν μπορείς να πιστέψεις, αν δεν έχεις έναν γονιό. Ευχαριστώ και τους ατζέντηδες, που με πίστεψαν και έδιναν κίνητρο. Αυτό σήμερα είναι μόνο η αρχή, θέλω να κατακτήσω το πρωτάθλημα. Όπως μου είχε πει ο πατέρας μου, πάντα να θέλεις περισσότερα, όμως να μην είσαι άπληστος

Ο Greek Freak αναφέρθηκε και στην Ελλάδα, ευχαριστώντας όλους τους Έλληνες, αλλά και τους Νιγηριανούς για την αγάπη και τη στήριξη που του προσφέρουν:

Θέλω να ευχαριστήσω το τεχνικό επιτελείο, που μας έμαθε όλα όσα έπρεπε να ξέρουμε. Τη διοίκηση, που πίστεψε σε εμένα. Ήμουν 18 ετών στην Ελλάδα και με πίστεψαν. Ευχαριστώ το Μιλγουόκι, την Ελλάδα και τους Νιγηριανούς που με υποστηρίζουν. Ξέρω ότι στην Ελλάδα είναι 06:00 το πρωί και μου στέλνουν μηνύματα κάθε μέρα

Σημειώνεται πως και οι Bucks, μετά από χρόνια στην αφάνεια, ήρθαν στο προσκήνιο και αναδείχθηκαν κορυφαία ομάδα του ΝΒΑ στη regular season.

Congratulations to @Giannis_An34 of the @Bucks on winning the 2018-19 Most Valuable Player! #KiaMVP #NBAAwards pic.twitter.com/l8SN27FFTG

— NBA (@NBA) June 25, 2019