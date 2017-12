Νύχτα βίας στη Μόρια | Σοβαρά επεισόδια με τραυματίες (Video)

Τα επεισόδια σημειώθηκαν το βράδυ της Τρίτης, στον καταυλισμό Υποδοχής και Τακτοποίησης μεταναστών και προσφύγων στη Μόρια της Λέσβου.

Κατά τις συμπλοκές μεταναστών και προσφύγων με Άραβες, Αφγανούς και Ιρακινούς μετανάστες, τραυματίστηκαν 15 άτομα τα οποία μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στον νοσοκομείο της Μυτιλήνης.

Σύμφωνα μάλιστα με το lesvosnews.gr, ανάμεσα στους τραυματίες είναι δύο έγκυες γυναίκες και ένα παιδί.

Στον καταυλισμό είχαν εισέλθει το βράδυ δυνάμεις της μονάδας αποκατάστασης της τάξης, ωστόσο, σύμφωνα με το ΑΜΠΕ, μετανάστες δεν επέτρεπαν στην Πυροσβεστική να προσεγγίσει τον χώρο, όπου είχαν εκδηλωθεί εστίες φωτιάς.

Fire in #EU camp #Moria #Lesvos #Greece. Violent incidents inside camp, injured were brought to gate, at least 4 #refugeesGr ppl evacuated by ambulances, others treated by BRF and ERCI medics outside camp. Hundreds of traumatized families stay trapped in unsafe camp. #humanrights pic.twitter.com/anH78Oe0Cl

— Michael Räber (@iwatnew) December 19, 2017