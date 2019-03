Νορβηγία: Εκκένωση ακυβέρνητου κρουαζιερόπλοιου με 1.300 επιβάτες

Πιο συγκεκριμένα, εξαιτίας της μηχανικής βλάβης που υπέστη το κρουαζιερόπλοιο Viking Sky, η υπηρεσία θαλάσσιων διασώσεων της Νορβηγίας ανέφερε ότι αυτό πλέει ακυβέρνητο προς τη στεριά, ενώ εξέπεμψε σήμα κινδύνου.

Το κρουαζιερόπλοιο ανήκει στη Viking Ocean Cruises, εταιρεία του ομίλου Viking Cruises, ιδρυτής του οποίου είναι ο Νορβηγός δισεκατομμυριούχος Τόρσταϊν Χάγκεν. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της εταιρείας, το συγκεκριμένο πλοίο μπορεί να φιλοξενήσει μέχρι 930 επιβάτες, ενώ στο πλοίο βρίσκονταν 1.300 επιβάτες.

Η επιχείρηση απομάκρυνσης των επιβατών με ελικόπτερα ξεκίνησε, με τους επιβάτες ένας-ένας να επιβιβάζονται από το κατάστρωμα του πλοίου σε ελικόπτερα και στη συνέχεια να μεταφέρονται σε ομάδες των 15-20 ανθρώπων σε ένα χωριό βόρεια της πόλης Μόλντε στις δυτικές ακτές της Νορβηγίας.

Σύμφωνα με την αστυνομία, μέχρι και τις 17.30 ώρα Ελλάδας απομακρύνθηκαν απ’ το πλοίο περίπου 100 άνθρωποι.

#VikingSky struggling in huge waves only one kilometer from shore. Evacuation has started , but there are 1300 ppl on onboard – and ship is rolling violently acc to observer close by. pic.twitter.com/fA3tWaEPks

Σύμφωνα με τα νορβηγικά Μέσα, στην περιοχή επικρατούν έντονες καιρικές συνθήκες, με τα κύματα να φτάνουν τα 4 μέτρα, ενώ το Viking Sky εξέπεμψε σήμα κινδύνου, μόλις 2,5 ναυτικά μίλια από την ακτή.

Παράλληλα, οι υπεύθυνοι έχουν ήδη στα χέρια τους τη λίστα επιβατών με σκοπό να γίνει η ταυτοποίηση των επιβατών.

Ο επικεφαλής των επιχειρήσεων της αστυνομίας, Τορ Άντρε Φρανκ σε δηλώσεις του στο Γαλλικό Πρακτορείο ανέφερε ότι: «Το πλοίο διαθέτει μία μηχανή που λειτουργεί και οι άνεμοι είναι ιδιαίτερης σφοδρότητας. Προτιμάμε, επομένως, ο κόσμος να βρίσκεται στη στεριά, παρά πάνω στο πλοίο».

Cruise ship “Viking Sky” with 1300 passengers aboard has sent out #MAYDAY as it drifts closer to the shore in Hustadvika on the northwestern coast of Norway. There’s bad weather in the area and eye witnesses estimate the ship is approximately 1km from the shore #vikingsky pic.twitter.com/5qfxcvIQsZ

— Alexander Hansen (@AlexanderXV) March 23, 2019