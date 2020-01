Νέος σεισμός στην Τουρκία | Εικόνες χάους με εγκλωβισμένους ανθρώπους και συντρίμμια

Μετά τη σεισμική δόνηση μεγέθους 6,8 Ρίχτερ ένας νέος σεισμός στην Τουρκία πλήττει τη χώρα με τον εγκέλαδο να αφήνει πίσω του νεκρούς και τραυματίες.

Ο νέος σεισμός στην Τουρκία σημειώθηκε περίπου 100 χλμ μακριά από το Ντιγιάρμπακιρ, ενώ συνεχείς μετασεισμοί σημειώνονται κοντά στο Ελαγίζ της Τουρκίας με τον ισχυρότερο να είναι 5,1 Ρίχτερ, σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο.

Ο ισχυρός σεισμός που σημειώθηκε στην Τουρκία το βράδυ της Παρασκευής αποδείχθηκε φονικός, αφού άφησε πίσω του 22 νεκρούς, που καταπλακώθηκαν από τα κτίρια που κατέρρευσαν από τον σεισμό σε δύο επαρχίες της ανατολικής Τουρκίας. Με βάση τις επίσημες πληροφορίες, οι τραυματίες αγγίζουν τους 1243. Την ίδια στιγμή, η υπηρεσία αντιμετώπισης Καταστροφών στην Τουρκία τονίζει πως 43 άτομα διασώθηκαν από τα συντρίμμια μετά τον σεισμό και πως τελευταίος επιζών είναι μια 65χρονη με το όνομα Αισέ Γιλντίζ, που ανασύρθηκε από τα συντρίμμια στην γειτονιά Μουσταφά Πασά της πόλης Ελαζίγ, 19 ώρες μετά τον σεισμό. Επίσης, και μια έγκυος διασώθηκε από τα ερείπια 12 ώρες μετά τη σεισμική δόνηση στο Ελαζίγ.

LATEST — A woman named “Azize,” contacted by rescue teams through her cellphone and instructed both in Turkish and Kurdish to keep herself and others around calm, pulled out from rubble in eastern Turkey’s Elazığ 17 hours after 6.8 earthquakehttps://t.co/XKFaVlfiRR pic.twitter.com/k8NkWRbUfg

