Ο Σουντάν, ήταν ο τελευταίος αρσενικός λευκός ρινόκερος. Το ζώο αυτό ήταν το τελευταίο αρσενικό του υποείδους και, τον τελευταίο καιρό, είχε παρουσιάσει επιπλοκές στην υγεία του, λόγω γήρατος.

Το σπάνιο ζώο είχε μία δύσκολη εβδομάδα, καθώς η κατάσταση του είχε επιδεινωθεί ραγδαία και δεν μπορούσε καν να κινηθεί.

Κατόπιν αυτού, με ανακοίνωση του το καταφύγιο της Κένυας, στο οποίο ζούσε, δήλωσε πως:

Η κτηνιατρική ομάδα αποφάσισε να τον υποβάλει σε ευθανασία. Η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε σημαντικά το τελευταίο 24ωρο. Δεν μπορούσε ούτε να σταθεί όρθιος και υπέφερε πολύ.

It is with great sadness that Ol Pejeta Conservancy and the Dvůr Králové Zoo announce that Sudan, the world’s last male northern white rhino, age 45, died at Ol Pejeta Conservancy in Kenya on March 19th, 2018 (yesterday). #SudanForever #TheLoneBachelorGone #Only2Left pic.twitter.com/1ncvmjZTy1

— Ol Pejeta (@OlPejeta) March 20, 2018