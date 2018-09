Νεκρός ο πρώην της Ariana Grande, ο 26χρονος Mac Miller στην οικία του στην Κοιλάδα του Σαν Φερνάντο, κοντά στο Λος Άντζελες. Θλίψη στην οικογένειά του και στους οικείους του.

Στο σπίτι του όπου βρέθηκε το άψυχο σώμα του, έσπευσαν ασθενοφόρα και μια ειδικά ομάδα για να πραγματοποιήσει τοξικολογική έρευνα και να γίνουν γνωστά τα αίτια του θανάτου. Όπως έδειξαν τα πρώτα συμπεράσματα της έρευνας, ο 26χρονος ράπερ πέθανε από υπερβολική δόση ναρκωτικών. Οργανισμός του δεν άντεξε και κατέληξε.

So sad u gone home young Mac I had to post this to smile and think about the good Time we had on the set of this movie man god bless ya family. Pittsburg we lost a real one today 🌟 @macmiller 🙏🏾 pic.twitter.com/AZkqUlhm1V

— Snoop Dogg (@SnoopDogg) September 7, 2018