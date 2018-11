Νεκροί και τραυματίες από ένοπλη επίθεση σε μπαρ στην Καλιφόρνια

Η ένοπλη επίθεση σε μπαρ στην Καλιφόρνια είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 12 άνθρωποι, ανάμεσα στους οποίους κι ένας αστυνομικός. Τα υπόλοιπα θύματα είναι μια ταμίας και θαμώνες του μπαρ. Νεκρός είναι κι ο δράστης της επίθεσης.

Όπως ανέφεραν αυτόπτες μάρτυρες, ο δράστης μπήκε στο μπαρ με μια καμπαρντίνα κι άρχισε να πυροβολεί αδιακρίτως. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Los Angeles Times που επικαλείται πληροφορίες αστυνομικών πηγών, αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε ότι ένας άνδρας εισέβαλε στο μπαρ στις 23:30 όταν ο χώρος ήταν γεμάτος από νέους που συμμετείχαν στην φοιτητική βραδιά και άνοιξε πυρ με ένα μαύρο περίστροφο, πριν πυροδοτήσει καπνογόνα που ξεκίνησαν μία πυρκαγιά, για να συνεχίσει έπειτα να πυροβολεί.

Τουλάχιστον 200 άνθρωποι βρίσκονταν στον χώρο του μπαρ την ώρα της επίθεσης.

Τουλάχιστον 30 πυροβολισμοί έπεσαν στο BorderLine Bar & Grill, σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τα αμερικανικά ΜΜΕ. Το μπαρ Borderline βρίσκεται το προάστιο Thousand Oaks.

Το κίνητρο του δράστη για την επίθεση παραμένει άγνωστο.

«Οι πυροσβέστες και οι πρώτοι αστυνομικοί έφθασαν στο σημείο όπου αναφέρθηκε ένοπλη επίθεση με πολλούς τραυματίες», ανέφερε νωρίτερα η τοπική πυροσβεστική υπηρεσία.

Η αστυνομία έχει αποκλείσει την περιοχή, ενώ έκανε έκκληση στους κατοίκους να μην κυκλοφορούν στους δρόμους.

Young people who were apparently in the #Borderline bar in #ThousandOaks, site of a reported mass shooting, hugging after finding one another. pic.twitter.com/RbZrdfPava

— Mike Harris (@Mike___Harris) November 8, 2018