Νεκροί και τραυματίες μετά την κατάρρευση πεζογέφυρας στο Μαϊάμι

Η πεζογέφυρα στο Μαϊάμι κατέρρευσε παγιδεύοντας στα συντρίμμια της πολλά αυτοκίνητα που περνούσαν από κάτω. Τα τοπικά ΜΜΕ κάνουν λόγο ότι καταπλακώθηκαν τουλάχιστον επτά διερχόμενα οχήματα.

Η κατάρρευση έγινε σ’ έναν αυτοκινητόδρομο με έξι λωρίδες κυκλοφορίας. Τα αμερικανικά ΜΜΕ μιλούν για πολλούς νεκρούς και τραυματίες, χωρίς ακόμα να μπορούν να προσδιορίσουν τον αριθμό.

Σημειώνεται πως η συγκεκριμένη γέφυρα συνδέει το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Φλόριντας με την πόλη Σουιτγουόερ και είχε εγκατασταθεί το πρωί του περασμένου Σαββάτου, όμως, δεν είχε ανοίξει ακόμα για το κοινό. Η γέφυρα βρίσκεται εντός των εγκαταστάσεων του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Φλόριντα, στο Μαϊάμι.

Πληροφορίες αναφέρουν πως ήταν κατασκευασμένη για να αντέξει στο πέρασμα τυφώνα κατηγορίας 5 και φυσικά αυτό προκαλεί προβληματισμό για την κατάρρευσή της.

NEW: Video shows the pedestrian bridge that collapsed at Florida International University campus in Miami, killing several people. https://t.co/0sYpC7TcGG pic.twitter.com/fXUivOrYVm

— Good Morning America (@GMA) March 15, 2018