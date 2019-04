Νέα έκρηξη στη Σρι Λάνκα: Ποιοι κρύβονται πίσω απ’ τις βομβιστικές επιθέσεις;

Οι αρχές της Σρι Λάνκα έχουν ξεκινήσει έρευνα για πιθανές σχέσεις της οργάνωσης με ξένες οργανώσεις. Οι συντονισμένες βομβιστικές επιθέσεις της Κυριακής του Πάσχα στις εκκλησίες της Σρι Λάνκα και στα πολυτελή ξενοδοχεία διεξήχθησαν από επτά βομβιστές αυτοκτονίας, από μια εγχώρια μαχητική ομάδα, National Thowheed Jama’ath, σύμφωνα με κυβερνητικούς αξιωματούχους. Επίσης, γίνεται λόγος για νέα έκρηξη στη Σρι Λανκα.

Μια νέα έκρηξη έπληξε την πρωτεύουσα Colombo, καθώς οι αξιωματούχοι τους τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών, προσπαθούσαν να εξουδετερώσουν τον μηχανισμό, όπως δήλωσαν μάρτυρες στο Reuters. Η έκρηξη αναφέρθηκε ότι συνέβη μέσα σε ένα φορτηγό κοντά σε μια εκκλησία, που δέχτηκε επίθεση την Κυριακή.

Τα τοπικά Μέσα Ενημέρωσης, ωστόσο, ανέφεραν ότι ήταν ελεγχόμενη η έκρηξη κοντά σε μια ανώνυμη εκκλησία στο Colombo και ότι η αστυνομία έκλεισε την περιοχή πριν εκραγεί η συσκευή. Σύμφωνα με τις τοπικές αναφορές, φαίνεται ότι δεν υπήρξαν θύματα.

Ακόμη, η αστυνομία της Σρι Λάνκα είχε βρει 87 πυροκροτητές στο σταθμό λεωφορείων της πόλης, κάτι που αποδεικνύει ότι η ισλαμιστική οργάνωση επεδίωκε τεράστια βομβιστική επίθεση. Οι πυροκροτητές ανακαλύφθηκαν σε ιδιωτικό λεωφορείο στην γειτονιά Pettah του Κολόμπο, ενώ οι ερευνητές αρχικά εντόπισαν 10 συσκευές, και παράλληλα ανακάλυψαν άλλες 75.

Είχε σημάνει συναγερμός απ’ τις αστυνομικές Υπηρεσίες της χώρας, ήδη δέκα μέρες πριν το τραγικό συμβάν, αφού κατείχαν πληροφορίες ότι το ισλαμιστικό κίνημα ετοίμαζε επιθέσεις κατά εκκλησιών και της πρεσβείας της Ινδίας στο Κολόμπο.

Οι βομβιστικές επιθέσεις, είναι η πιο θανατηφόρα επίθεση, από τη στιγμή που ο καταστροφικός εμφύλιος πόλεμος τελείωσε, πριν από μια δεκαετία στο νησί, και σκότωσε τουλάχιστον 290 ανθρώπους με περισσότερους από 500 τραυματίες.

Οι δυνάμεις ασφαλείας διεξάγουν έρευνες σε όλο το νησί για να αναζητήσουν όσους κρύβονται πίσω από το αιματηρό συμβάν. Τη Δευτέρα η ομάδα National Thowheed Jama’ath, όπως δήλωσε ο κυβερνητικός Υπουργός, είναι αυτή που πραγματοποίησε τις επιθέσεις.

Πιο συγκεκριμένα, τους ισλαμιστές Ζαχράν Κασίμ και Αμπού Μοχάμεντ κατονόμαζαν τα τοπικά ΜΜΕ της Σρι Λάνκα, σαν τους δύο από τους καμικάζι αυτοκτονίας που ευθύνονται για το γεγονός. Τα ΜΜΕ αναφέρουν την ταυτοποίηση των βομβιστών από τις τοπικές αρχές.

Σε ένα από τα βίντεο που διέρρευσε στη δημοσιότητα, ο Κασίμ, που φέρεται να ήταν ιεροκήρυκας, απειλεί τους «άπιστους», ενώ στο φόντο βλέπουμε να καίγονται σημαίες χωρών όπως της ΗΠΑ, της Βρετανίας και της Πορτογαλίας.

