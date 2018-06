«Ναυάγιο» στην G7 λόγω Τραμπ: Απέρριψε το κοινό ανακοινωθέν, απειλεί με νέους δασμούς

Οι 7 δεν κατάφεραν να συμφωνήσουν σε ένα κοινό ανακοινωθέν καθώς ο κ. Τραμπ το απέσυρε στο παρά πέντε παρά τον συμβιβασμό που προήλθε έπειτα από εντάσεις και έντονες διαπραγματεύσεις στο εμπόριο.

Κι ενώ είχε εγκρίνει το επίσημο έγγραφο, έκανε στροφή 180 μοιρών δικαιολογώντας τη στάση αυτή στις δηλώσεις του κ. Τριντό, στη συνέντευξη Τύπου που έδωσε μετά τη σύνοδο.

Ο πρωθυπουργός του Καναδά, δήλωσε πως οι δασμοί των ΗΠΑ στον χάλυβα και το αλουμίνιο είναι «προσβλητικοί» έναντι της ιστορίας μεταξύ των δύο χωρών, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση διευκρίνισε πως τον Ιούλιο θα ανακοινωθούν αντίποινα.

«Οι Καναδοί είναι ευγενείς, είμαστε λογικοί, όμως δεν θα αφήσουμε να μας πιέζουν», δήλωσε ο Τζάστιν Τριντόν, αφού είχε αναλύσει τον συμβιβασμό που πέτυχαν οι 7, μέσα στο οποίο ήταν και τα θέματα που αφορούσαν και το εμπόριο.

Και ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν επιβεβαίωσε πως η Ε.Ε θα εφαρμόσει δασμούς εναντίων των ΗΠΑ. «Σε αυτό το θέμα δεν υπάρχει αλλαγή, θα εξαρτηθεί κατά πόσον οι ΗΠΑ αποφασίσουν να υποχωρήσουν», δήλωσε ο Μακρόν κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου.

Λίγο αργότερα, ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε στο Twitter από το προεδρικό αεροπλάνο Air Force One ότι έδωσε εντολή στους εκπροσώπους του να αποσύρουν την αμερικανική σφραγίδα από το τελικό ανακοινωθέν, ενώ επιτέθηκε προς τον Πρωθυπουργό του Καναδά χαρακτηρίζοντάς τον «ανέντιμο και αδύναμο».

PM Justin Trudeau of Canada acted so meek and mild during our @G7 meetings only to give a news conference after I left saying that, “US Tariffs were kind of insulting” and he “will not be pushed around.” Very dishonest & weak. Our Tariffs are in response to his of 270% on dairy!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 9, 2018