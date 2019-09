Μουντομπάσκετ 2019: Έχασε η Εθνική από τις ΗΠΑ με 69-53

Έχασε η Εθνική από τις ΗΠΑ με 69-53, αλλά δεν χάθηκαν και οι ελπίδες της για την πρόκριση στο Μουντομπάσκετ 2019 της Κίνας. Ποια είναι τα σενάρια που ακολουθούν;

Έχασε η Εθνική από τις ΗΠΑ με 53-69 στον πρώτο της αγώνα για τη β΄ φάση, ενώ για να προκριθεί στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου της Κίνας, θα πρέπει να νικήσει τη Δευτέρα στον αγώνα έναντι της Τσεχίας.

Πιο συγκεκριμένα, για να μπορέσει η Ελλάδα να περάσει ακόμη και ως δεύτερη στην επόμενη φάση, θα πρέπει τη Δευτέρα να κερδίσει την Τσεχία με τουλάχιστον 12 πόντους διαφορά, αλλά και ταυτόχρονα να χάσει η Βραζιλία από τις ΗΠΑ.

Εάν η Βραζιλία κερδίσει τις ΗΠΑ στην τελευταία αγωνιστική, η Εθνική αποκλείεται όποιο κι εάν είναι το αποτέλεσμα του αγώνα με την Τσεχία. Με άλλα λόγια, η Ελλάδα παίρνει το εισιτήριο για τους 8 του Μουντομπάσκετ αν κερδίσει τη Δευτέρα την Τσεχία με τουλάχιστον 12 πόντους διαφορά, ενώ αποκλείεται με οποιοδήποτε άλλο αποτέλεσμα.

.@usabasketball 🇺🇸 keep on rolling, remaining undefeated at the #FIBAWC as they get past @HellenicBF 🇬🇷 by holding them to just 53 points! #USAGRE #USAGotGame

📊 https://t.co/BYDXJWhOLl pic.twitter.com/7lofCIOslZ

— Basketball World Cup (@FIBAWC) September 7, 2019