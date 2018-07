Μουντιάλ 2018: H Γαλλία είναι η νέα Παγκόσμια Πρωταθλήτρια!

Η Γαλλία κατάφερε να κερδίσει με 4-2 στον τελικό την Κροατία στο Στάδιο «Λουζνίκι» της Μόσχας και κατάφερε να κατακτήσει το δεύτερο τρόπαιο στην ιστορία της μετά από 20 χρόνια (το προηγούμενο ήταν το 1998 στο Παρίσι).

O Ντιντιέ Ντεσάν είναι πλέον ο τρίτος άνθρωπος μετά τους Μάριο Ζαγκαλο και Φραντς Μπεκενμπάουερ που καταφέρνει να κατακτήσει το Μουντιάλ τόσο με την ιδιότητα του ποδοσφαιριστή, όσο και μ’ αυτήν του προπονητή.

France have won the 2018 FIFA #WorldCup in Moscow! #FRACRO // #WorldCupFinal pic.twitter.com/fZhmJmxjVh

Οι Γάλλοι δίκαια πανηγύρισαν και κατέκτησαν το τρόπαιο, ενώ η Κροατία παρά το γεγονός ότι προσπάθησε μέχρι και το τελευταίο λεπτό, έδειξε εμφανή σημάδια κούρασης, καθώς οι προκρίσεις της στον τελικό προήλθαν μετά από συνεχόμενες παρατάσεις στους προηγούμενους αγώνες.

Το ματς ξεκίνησε δυναμικά για τη Γαλλία και το φάουλ που κέρδισε ο Γκριζμάν, ο οποίος δεν έχασε την ευκαιρία να κάνει γρήγορα το 1-0.

Λίγο αργότερα, ο Μάτζουκιτς έβαλε το πρώτο αυτογκόλ όλων των εποχών σε τελικό Παγκοσμίου Κυπέλλου, χαρίζοντας μ΄αυτό τον τρόπο το 2-0 στη Γαλλία.

Η Κροατία δεν πτοήθηκε παρόλα αυτά και ισοφάρισε με ένα απίστευτο γκολ του Ιβάν Πέρισιτς στο 28′.

🏆 Congratulations to @equipedefrance / @FrenchTeam as they win their second world title – Félicitations! 🇫🇷#WorldCupFinal pic.twitter.com/GJYDfbWtqD

— HNS | CFF (@HNS_CFF) July 15, 2018