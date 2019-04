Μετά από θανάτους βρεφών, η Fisher-Price ανακαλεί καθίσματά της

Η Fisher-Price ανακαλεί καθίσματα για βρέφη σε όλο τον κόσμο. Πιο συγκεκριμένα, ο όμιλος Mattel ανακοίνωσε την Παρασκευή πως 4,7 εκ. καθισματάκια-ριλάξ για βρέφη της μάρκας Fisher-Price, ανακαλούνται έπειτα από προειδοποίηση των αμερικανικών αρχών, οι οποίες επικαλέστηκαν τον θάνατο περίπου 30 βρεφών σε 10 χρόνια.

Απ’ τη μεριά της, η εταιρία έδωσε όλες τις βεβαιώσεις πως το προϊόν δεν είναι επικίνδυνο ενώ εξήγησε πώς -μάλλον-προήλθαν αυτοί οι θάνατοι.

Συγκεκριμένα, η Fisher-Price «ανακοινώνει την εκούσια ανάκληση όλων των δειγμάτων από το καθισματάκι-ριλάξ για βρέφη ‘Rock ‘n Play Sleeper’ λόγω περιπτώσεων που αναφέρθηκαν θανάτου βρεφών ενώ βρισκόντουσαν στην κούνια αυτή νανουρίσματος (…) χωρίς να έχουν δεθεί», αναφέρει χαρακτηριστικά προσθέτοντας πως αυτό γίνεται «σε συνεργασία» με την αμερικανική Επιτροπή Ασφάλειας Καταναλωτικών Προϊόντων (Consumer Product Safety Commission, USCPSC).

H εταιρία διευκρινίζει πως η ασφάλεια είναι πάνω από όλα και θα συνεχίσουν με αυτήν την παράδοση.

Putting safety first, in partnership with the CPSC, Fisher-Price issued a voluntary recall of our Rock ‘n Play Sleepers. All product use should be discontinued. Learn more at https://t.co/7D8jTEmLxs pic.twitter.com/EqkWW4QXjl

— Fisher-Price® (@FisherPrice) April 12, 2019