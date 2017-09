Το «μάτι» του τυφώνα Ίρμα στις ακτές της Φλόριντα

LIKE US ON FACEBOOK

Το «μάτι» του τυφώνα Ίρμα έφθασε πλέον στις ακτές των νότιων νησιών της Φλόριντα. Πριν φτάσει στην πολιτεία, ο τυφώνας ενισχύθηκε και πάλι στην κατηγορία 4.

Ο τυφώνας που σάρωσε τα πάντα στο πέρασμα του στη Καραϊβική και άφησε τουλάχιστον 19 νεκρούς, αναμένεται να φτάσει στα νησιά Κις με ανέμους που η ταχύτητα του φτάνει τα 209 χλμ/ την ώρα, λίγο πριν κινηθεί βορειοδυτικά.

Σε περισσότερους από 6,3 εκατ. κατοίκους της Φλόριντα δόθηκε η εντολή εκκένωσης των κατοικιών τους, έχοντας λάβει με την προειδοποίηση ότι ο τυφώνας απειλεί τη ζωή όσων βρεθούν μπροστά του.

Μια πιθανή αύξηση της καταιγίδας μπορεί να φτάσει τα 4,6 μέτρα και θα μπορούσε να χτυπήσει τα νησιά των κοραλλιογενών ακτών, τα περισσότερα από τα οποία είναι μόνο λίγα μέτρα πάνω από τη στάθμη της θάλασσας.

Ένας υπάλληλος είχε προειδοποιήσει ότι η παραμονή στα νησιά θα ήταν «σχεδόν σαν αυτοκτονία».

Σε περισσότερα από 400.000 σπίτια έχει διακοπεί το ηλεκτρικό ρεύμα, ενόσω οι ισχυροί άνεμοι σαρώνουν τη Φλόριντα, όπως μεταδίδει το BBC.

Οι πρώτες εικόνες από τον τυφώνα Ίρμα στις ακτές τις Φλόριντα συγκλονίζουν:

Rough conditions north side of #KeyWest from #Irma. Our building is strong. Still no power. pic.twitter.com/8U1ULokmfJ — NAS Key West (@NASKeyWest) September 10, 2017

Tornado Warning including Hialeah FL, Pembroke Pines FL, Hollywood FL until 8:00 AM EDT pic.twitter.com/oa3CF5JlV0 — NWS Miami (@NWSMiami) September 10, 2017

Οι αρχές της Φλόριντα σε ανάρτηση τους στο Twitter ανακοίνωσαν ότι οι ισχυροί άνεμοι εμποδίζουν τις τηλεφωνικές υπηρεσίες.

High winds affecting @CityofMiamiFire ability to respond. Out of 41 rescue calls overnight could only respond to 3. #HurrcaneIrma #Miami pic.twitter.com/gxQIYt0ZZe — City of Miami (@CityofMiami) September 10, 2017

Police, Fire Rescue and EMS may no longer respond to service calls until tropical force winds subside. — Collier County EM (@CollierEM) September 10, 2017

Δείτε επίσης εδώ σε live εικόνα τον τυφώνα Ίρμα να φθάνει στις ακτές τις Φλόριντα.

Photo: © Joe Raedle / Getty Images / AFP