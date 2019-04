Μακελειό στη Σρι Λάνκα με αλλεπάλληλες εκρήξεις σε ξενοδοχεία και εκκλησίες.

Τουλάχιστον 160 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και εκατοντάδες ακόμη τραυματίστηκαν μετά από εκρήξεις σε τρεις εκκλησίες και τρία ξενοδοχεία μέσα και γύρω από την πρωτεύουσα, Κολόμπο, όπως αναφέρουν πηγές.

Οι εκρήξεις έπληξαν αρκετά πολυτελή ξενοδοχεία και μια εκκλησία στο Κολόμπο, ενώ άλλες δύο εκκλησίες έξω από το Κολόμπο,ήταν επίσης στόχοι, όπως ανέφερε η αστυνομία της Σρι Λάνκα στο πρακτορείο ειδήσεων AFP.

An explosion reported at the premises of the St. Anthony's Church in Kochchikade Colombo #lka pic.twitter.com/3qlNBvV0Q0

— Aashik Nazardeen (@aashikchin) April 21, 2019