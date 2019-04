Λονδίνο: Πυροβολισμοί έξω από την ουκρανική πρεσβεία

Πιο συγκεκριμένα, πυροβολισμοί σημειώθηκαν κοντά στην πρεσβεία της Ουκρανίας στο Λονδίνο, όταν όχημα προσέκρουσε στο προσωπικό αυτοκίνητο του πρέσβη της Ουκρανίας, που ήταν σταθμευμένο έξω από την πρεσβεία. Σύμφωνα με μαρτυρία, στο σημείο ακούστηκαν περίπου 10 πυροβολισμοί.

Στην περιοχή έσπευσαν και επιχειρούν οκτώ αυτοκίνητα της αστυνομίας, ενώ η Evening Standard, η οποία επικαλείται εκπρόσωπο της αστυνομίας, μεταδίδει ότι οι αστυνομικοί έκαναν χρήση των όπλων τους.

Πιο συγκεκριμένα, ένοπλοι αστυνομικοί φέρεται να άνοιξαν πυρ κατά οχήματος που προσέκρουσε στο προσωπικό αυτοκίνητο του πρέσβη της Ουκρανίας στο Λονδίνο, έξω απ’ την πρεσβεία, στο Χόλαντ Παρκ, στο Κένσινγκτον.

Holland Park, Kensington, London: A resident of the Holland Park area said shots had been fired near Ukrainian Embassy from a car and then armed police had opened fire on a car in turn. https://t.co/6oHZV2bc3b pic.twitter.com/1n09Q5yglD

— BOC Intel (@blackopscyber1) April 13, 2019