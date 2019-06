Λονδίνο: Μεγάλη φωτιά σε ουρανοξύστη (Photo- Video)

Η πυρκαγιά σε ουρανοξύστη στο Λονδίνο κινητοποίησε αμέσως τις Αρχές , ενώ η περιοχή της βρετανικής πρωτεύουσας έχει καλυφθεί από μαύρο καπνό.

Ο μαύρος καπνός από τη φωτιά στον ουρανοξύστη φαίνεται από μεγάλη απόσταση ενώ ακόμα δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια της φωτιάς ή αν υπάρχουν τραυματίες.

Οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι η μισή κουζίνα που βρίσκεται στο ισόγειο αλλά και οι μισοί αγωγοί από το ισόγειο μέχρι και τη στέγη έχουν τυλιχθεί στις φλόγες.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική του Λονδίνου «η μισή πλευρά του κτιρίου από το ισόγειο ως και την οροφή δεν έχει καεί από τη φωτιά». Η πρώτη κλήση στο σημείο έγινε στην πυροσβεστική στις 16.00 το απόγευμα τοπική ώρα.

Στο σημείο έχουν σπεύσει οκτώ οχήματα της Πυροσβεστικής με 60 πυροσβέστες.

Firefighters are currently tackling a fire in Stafford Street in #Mayfair. Please avoid the area if possible https://t.co/dWkvbriIHr © @gregpower pic.twitter.com/LT83Dh1izb

— London Fire Brigade (@LondonFire) June 6, 2019