Λονδίνο: Αυτοκίνητο έπεσε σε πεζούς έξω από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας

Αυτοκίνητο έπεσε σε πεζούς έξω από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Λονδίνου.

Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζούς. Η αστυνομία αναφέρει ότι πολλοί άνθρωποι έχουν τραυματιστεί.

Το περιστατικό συνέβη στις 2:21 μ.μ. τοπική ώρα, σύμφωνα με δήλωση της Μητροπολιτικής Αστυνομίας, η οποία αρνήθηκε να αναφέρει περαιτέρω λεπτομέρειες.

A man has been detained by police. #Exhibition Road #South Kensington. — Metropolitan Police (@metpoliceuk) October 7, 2017

Σε ανακοίνωση του το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας ανέφερε ότι ένα σοβαρό περιστατικό συνέβη έξω από τους χώρους του και ότι συνεργάζεται με την αστυνομία.

There’s been a serious incident outside the Museum. We are working w/ @metpoliceuk and will provide an update when we have more information — NaturalHistoryMuseum (@NHM_London) October 7, 2017

Reports on the ground of a car being driven into people outside the Natural History Museum. All media free to use this video. pic.twitter.com/10ePBhqVMF — Patrick Greenfield (@pgreenfielduk) October 7, 2017

Ένας άνδρας συνελήφθη στο σημείο μετά το περιστατικό.

Man arrested after car ‘mounts pavement’ outside Natural History Museum leaving several injured in South Kensington, London. pic.twitter.com/CdI7J3cF5C — Amanda Devlin (@JournoDevs) October 7, 2017

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες το όχημα “παρέσυρε ανθρώπους” κοντά στο γνωστό μουσείο, ενώ στο σημείο έφτασαν ασθενοφόρα και οι ιατροί φρόντισαν τους τραυματίες στο δρόμο.

First picture of car used to hit pedestrians outside the Natural History Museum pic.twitter.com/iGaWL6nqCE — Danny smith (@doglab) October 7, 2017

Σύμφωνα με το Sky News, το περιστατικό δεν φαίνεται να συνδέεται με τρομοκρατία.

Άγνωστα παραμένουν μέχρι στιγμής τα κίνητρα του δράστη.

Photo: © Peter Nicholls / Reuters