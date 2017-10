Λονδίνο: 11 τραυματίες από το περιστατικό με το όχημα έξω από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας

Σύμφωνα με την υπηρεσία, εννέα εκ των τραυματιών διακομίστηκαν σε νοσοκομεία, με τραυματισμούς κυρίως σε πόδια και κεφάλι.

Δεν υπάρχει ωστόσο κάποιος σοβαρά τραυματισμένος, σύμφωνα με το BBC, που επικαλείται αστυνομικές πηγές.

Σύμφωνα με τη Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου, η οποία έχει συλλάβει ένα άτομο, το περιστατικό δεν αντιμετωπίζεται ως τρομοκρατικό.

Άγνωστα παραμένουν ωστόσο μέχρι στιγμής τα κίνητρα του δράστη.

Ως «σύγκρουση» περιέγραψαν αρχικά οι αρχές το περιστατικό, το οποίο έλαβε χώρα στην οδό Exhibition, στο Νότιο Κένσιγκτον.

Ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δείχνει έναν άνδρα ο οποίος τέθηκε συνελήφθη στο σημείο του ατυχήματος και παραμένει κρατούμενος αστυνομικό τμήμα στο βόρειο Λονδίνο.

Άγνωστη παραμένει και η ταυτότητα του άνδρα, ενώ οι φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν δεν είναι σίγουρο ότι δείχνουν τον ύποπτο.

Footage shows a man being held down on the floor by police in the aftermath of the incident near to London’s Natural History Museum pic.twitter.com/nNtddplslp

— Sky News (@SkyNews) October 7, 2017