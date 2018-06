Λευκός Οίκος: «O Τριντό μας μαχαίρωσε πισώπλατα»

Έντονη κριτική κατά του Καναδά και πιο συγκεκριμένα κατά του πρωθυπουργού της Τζάστιν Τριντό, άσκησε ο οικονομικός σύμβουλος του Λευκού Οίκου, Λάρι Κούντλοου.

«Πολωτικά» χαρακτήρισε ο ίδιος τα σχόλια του Καναδά για την εμπορική πολιτική των ΗΠΑ, ενώ πρόσθεσε στη συνέχεια ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έπρεπε να αποσύρει την υπογραφή του από το κοινό ανακοινωθέν της G7, επειδή ο πρωθυπουργός του Καναδά «μάς μαχαίρωσε πισώπλατα».

Πιο συγκεκριμένα, σε συνέντευξη σε εκπομπή του CNN, ο Κούντλοου ανέφερε:

Ο ίδιος σε συνέντευξη Τύπου είπε ότι οι ΗΠΑ είναι επιθετικές. Είπε ότι ο Καναδάς πρέπει σηκωθεί και να υποστηρίξει μόνος του τον εαυτό του κι ότι εμείς είμαστε το πρόβλημα με τους δασμούς. Το αβάσιμο μέρος των δηλώσεων αυτών είναι ότι αυτοί έχουν τεράστιους δασμούς. Το ζήτημα είναι ότι μας μαχαίρωσε πισώπλατα.

Νωρίτερα, ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε στο Twitter από το προεδρικό αεροπλάνο Air Force One ότι έδωσε εντολή στους εκπροσώπους του να αποσύρουν την αμερικανική σφραγίδα από το τελικό ανακοινωθέν, ενώ επιτέθηκε προς τον Πρωθυπουργό του Καναδά χαρακτηρίζοντάς τον «ανέντιμο και αδύναμο».

PM Justin Trudeau of Canada acted so meek and mild during our @G7 meetings only to give a news conference after I left saying that, “US Tariffs were kind of insulting” and he “will not be pushed around.” Very dishonest & weak. Our Tariffs are in response to his of 270% on dairy!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 9, 2018