Κυκλώνας Φλόρενς: Νεκροί και χιλιάδες σπίτια χωρίς ρεύμα

13 άτομα έχουν χάσει ήδη τη ζωή τους απ’ τον κυκλώνα Φλόρενς, ο οποίος έχει «χτυπήσει» την ανατολική ακτή των ΗΠΑ ενώ εξακολουθεί ν’ απειλεί καθώς πέφτουν τεράστιες ποσότητες βροχής που προκαλούν πλημμύρες, όπως αναφέρουν οι τοπικές Αρχές.

Οι Αρχές προειδοποίησαν τους κατοίκους που έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους, να μην επιχειρήσουν να επιστρέψουν σ’ αυτά καθώς ο κυκλώνας Φλόρενς εξακολουθεί να συνιστά απειλή.

Σύμφωνα με το αμερικανικό Εθνικό Κέντρο για τους Κυκλώνες (NHC), ο κυκλώνας Φλόρενς είναι πιθανό να εξασθενήσει περαιτέρω πολύ σύντομα, ωστόσο, προειδοποίησε ότι ο κίνδυνος να σημειωθούν ξαφνικές πλημμύρες και να πλημμυρίσουν ποταμοί εξακολουθεί να υφίσταται σε σημαντικό τμήμα της Βόρειας και της Νότιας Καρολίνας.

Utility companies estimate that 1 million to 2.5 million customers could be without power before the end of Florence, according to North Carolina Gov. Roy Cooper https://t.co/odMMl5z2nA pic.twitter.com/znjgg6wX1Y — CNN (@CNN) September 16, 2018

Προς το παρόν η φονική καταιγίδα έχει προκαλέσει τον θάνατο τουλάχιστον 10 ανθρώπων στη Βόρεια Καρολίνα, οι 8 από τους οποίους έχουν επιβεβαιωθεί από τις αρχές. Ανάμεσα σ’ αυτούς είναι μια μητέρα και το μωρό της που έχασαν τη ζωή τους μέσα στο σπίτι τους από πτώση δένδρου, καθώς και άλλα τρία θύματα «ξαφνικών πλημμυρών» σε δρόμους.

Τα αμερικανικά ΜΜΕ αναφέρουν πως ο προσωρινός απολογισμός ανέρχεται συνολικά σε 13 νεκρούς: Εκτός από τους 10 στη Βόρεια Καρολίνα, άλλοι τρεις καταγράφηκαν στη Νότια Καρολίνα, μεταξύ των οποίων μια 61χρονη γυναίκα που σκοτώθηκε την Παρασκευή όταν το αυτοκίνητό της προσέκρουσε σε δένδρο που είχε πέσει στον δρόμο.

Scenes from today around Wilmington in the aftermath of #Florence. WCK served nearly 20,000 meals from our two kitchens in North Carolina — delivering the only fresh food many had eaten in days. #ChefsForCarolinas pic.twitter.com/qE4zXcHH4a — WorldCentralKitchen (@WCKitchen) September 16, 2018

Πολλοί δρόμοι παραμένουν αποκλεισμένοι από πτώσεις δένδρων και ηλεκτρικών στύλων ή και από ξαφνικές πλημμύρες.

Ο Ρόι Κούπερ, ο κυβερνήτης της Βόρειας Καρολίνας (νοτιοανατολικές ΗΠΑ), της Πολιτείας που έχει πληγεί περισσότερο, δήλωσε πως η καταιγίδα «ρίχνει μνημειώδεις ποσότητες βροχής».

Ένα μέρος της πόλης Νιου Μπερν, με πληθυσμό 30.000 κατοίκων, βρίσκεται κάτω από τα νερά από την Παρασκευή, με αποτέλεσμα να έχουν παγιδευτεί εκατοντάδες κάτοικοι.

Tropical Storm Florence: Worst flooding is yet to come in some areas, hurricane center warns https://t.co/yLXGFWYW3S pic.twitter.com/Dyp30GROWH — CBS News (@CBSNews) September 16, 2018

Περισσότεροι από 400 άνθρωποι διασώθηκαν και 4.200 σπίτια έχουν υποστεί ζημιές, σύμφωνα με όσα είπε το Σάββατο ο δήμαρχος του Νιου Μπερν, Ντέινα Άουτλο.

Η προτεραιότητα είναι να αντληθούν τα νερά μέσα στην πόλη, όμως δεν έχει έρθει ακόμη η ώρα της επιστροφής

Σημειώνεται πως περί τα 800.000 νοικοκυριά δεν είχαν ηλεκτρικό το Σάββατο στη Βόρεια Καρολίνα, σύμφωνα με τις υπηρεσίες διαχείρισης έκτακτων αναγκών.

