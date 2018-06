Κριστινάνο Ρονάλντο, ο απόλυτος πρωταγωνιστής: Χατ τρικ απέναντι στην Ισπανία

Τα έδωσε όλα ο Ρονάλντο στον αγώνα με την Ισπανία και κατάφερε με χατ τρικ ν’ αποσπάσει τον βαθμό της ισοπαλίας στο μεγάλο ντέρμπι 1ης αγωνιστικής του 2ου ομίλου του Μουντιάλ.

Oι Ισπανοί αντεμετώπισαν στα ίσια την ομάδα του Φερνάντο Σάντος, αλλά τελικά ο Ρονάλντο σήκωσε ανάστημα και διαμόρφωσε το τελικό 3-3, παρά το ότι οι πιθανότητες δεν ήταν με το μέρος του!

Ο άσος της Ρεάλ Μαδρίτης με χατ τρικ (4′, 44′, 88) πήρε μόνος του τον βαθμό της ισοπαλίας, αποδεικνύοντας για ακόμα μια φορά το μεγαλείο του. Για την Ισπανία, η οποία σ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα ήταν καλύτερη, έβαλαν γκολ οι Ντιέγκο Κόστα (24′, 55′) και Νάτσο (58′).

Ο Πορτογάλος σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης λίγο μετά την ισοπαλία στο Μουντιάλ δήλωσε:

Έχω δουλέψει πάρα πολύ σκληρά τα τελευταία χρόνια κι έχω εμπιστοσύνη στον εαυτό μου. Θέλαμε τη νίκη. Προηγηθήκαμε στην αρχή, αλλά μετά βρεθήκαμε πίσω στο σκορ και στο τέλος πήραμε την ισοπαλία. Ήταν ένα καλό παιχνίδι και παίξαμε καλά. Ήταν το πρώτο μας απέναντι σε ένα από τα φαβορί της διοργάνωσης. Δείξαμε, όμως, ότι ήρθαμε για να μείνουμε μέχρι το τέλος

Απ’ την πλευρά του ο τεχνικός της ομάδας, Φερνάντο Σάντος, δήλωσε πως ο Ρονάλντο πήρε την ομάδα στις πλάτες του ενώ έκανε λόγο για ένα δίκαιο αποτέλεσμα, αναφερόμενος στο 3-3 με την Ισπανία.

Ο Κριστιάνο έχει μεγάλη φυσική δύναμη, αλλά και η πνευματική του ικανότητα είναι πολύ εντυπωσιακή. Ακόμα και όταν η Ισπανία προηγήθηκε 3-2, ήταν αυτός που πήρε την ομάδα στις πλάτες του. Έχει παίξει στο υψηλότερο επίπεδο εδώ και πολλά χρόνια και ξέρει πώς να χειριστεί αυτές τις στιγμές. Ήταν δίκαιο αποτέλεσμα. Μπήκαμε καλά στο παιχνίδι, αλλά μετά το γκολ μας για 10’ δώσαμε πολύ χώρο. Η Ισπανία άρχισε να βρίσκει ρυθμό, να κάνει το παιχνίδι της και να έχει την κατοχή. Αντιδράσαμε πριν το ημίχρονο, όμως, καταφέραμε και πάλι να σκοράρουμε. Είπα στους παίκτες στα αποδυτήρια ότι είναι απαραίτητο να συνεχίσουμε στον ίδιο ρυθμό. Ήταν ένα πολύ έντονο παιχνίδι ανάμεσα σε δύο πολύ καλές ομάδες και στο τέλος το αποτέλεσμα ήταν δίκαιο

Records Cristiano Ronaldo broke vs Spain:

✅ First player to score in 8 consecutive major tournaments

✅ Oldest player to score #WorldCup⁠ ⁠⁠hat-trick

✅ Second highest goalscorer ever for any country

✅ Fourth player to score in 4 World Cups

🔥 History maker pic.twitter.com/nTyXq1LKlo

— FIFA World Cup (@WorIdCupUpdates) June 15, 2018