Το πρώτο ηλεκτρικό αεροπλάνο της NASA που θα πετάξει το 2020

Το πρώτο ηλεκτρικό αεροπλάνο της NASA είναι γεγονός και αναμένεται να πραγματοποιήσει τις πρώτες πτήσεις του το 2020.

Πιο συγκεκριμένα, η Αμερικανική Διαστημική Υπηρεσία είπε να αφήσει για λίγο στην «άκρη» το διάστημα και τους πυραύλους και να ασχοληθεί με άλλα πράγματα όπως τα αεροπλάνα.

Η NASA παρουσίασε την Παρασκευή 8 Νοεμβρίου στην αεροπορική βάση Έντουαρντς στην Καλιφόρνια το πρώτο πλήρως ηλεκτρικό πειραματικό αεροσκάφος της X-57 Maxwell, το οποίο αναμένεται να κάνει τις πρώτες του πτήσεις εντός του 2020.

Today members of the media saw the 1st all-electric configuration of the X-57 Maxwell as it gets ready for ground testing

Also, they visited the X-57 flight simulator, which is training NASA test pilots to fly NASA’s first crewed X-Plane in two decadeshttps://t.co/72Xj2Ovi0G pic.twitter.com/vfhIYf4XDy

— NASA Armstrong (@NASAArmstrong) November 8, 2019