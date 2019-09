Κήρυξε πτώχευση η Thomas Cook | 50.000 τουρίστες εγκλωβισμένοι στην Ελλάδα

Κήρυξε πτώχευση η Thomas Cook, ένα από τα πιο παλιά ταξιδιωτικά γραφεία, καθώς είχε διάρκεια… «ζωής» 178 χρόνια! Αποκλεισμένοι εκατοντάδες τουρίστες σε όλο τον κόσμο, εργαζόμενοι στο δρόμο.

Κήρυξε πτώχευση η Thomas Cook, τα ξημερώματα της Δευτέρας, αφήνοντας εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες αποκλεισμένους και 50.000 μόνο στην Ελλάδα. Παράλληλα, 22.000 εργαζόμενοι έμειναν στον «δρόμο».

Πιο συγκεκριμένα, ο διευθύνων σύμβουλος της βρετανικής εταιρείας, Πίτερ Φανκχάουζερ εξέφρασε τη βαθιά του λύπη για την πτώχευση της εταιρείας καθώς το διοικητικό συμβούλιο δεν κατόρθωσε να επιτύχει ένα πακέτο διάσωσης από τους δανειστές της εταιρείας για να αποφύγει μια χαοτική κατάρρευση. Η εταιρία υπέρβαλε αίτημα αναγκαστικής εκκαθάρισης και σταματά τις εργασίες της.

Thomas Cook Group, including the UK tour operator and airline, has ceased trading with immediate effect.

All #ThomasCook bookings, including flights and holidays, have now been cancelled.

— UK Civil Aviation Authority (@UK_CAA) September 23, 2019