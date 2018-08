Κένυα: Ιπποπόταμος σκότωσε άνδρα που επιχείρησε να τον φωτογραφίσει

Ο ιπποπόταμος σκότωσε άνδρα που θέλησε να τον φωτογραφίσει από κοντά. Ο θάνατος ήταν επίπονος αφού ο ιπποπόταμος τον δάγκωσε την ώρα που προσπαθούσε να τον φωτογραφίσει σε ένα καταφύγιο άγριας ζωής στην Κένυα.

Πιο συγκεκριμένα ο 66χρονος τουρίστας, δέχτηκε επίθεση από έναν ιπποπόταμο λίγες ώρες αφότου ένας ψαράς είχε σκοτωθεί από ιπποπόταμο, πάλι στην ίδια περιοχή.

Ένας άλλος Κινέζος τουρίστας τραυματίστηκε επίσης στην επίθεση το Σάββατο βράδυ και μεταφέρθηκε στο τοπικό νοσοκομείο για θεραπεία.

.@kwskenya is sad to announce the death of a #Chinese tourist who was attacked by a #hippo while taking pictures on the shores of Lake Naivasha yesterday evening. His colleague survived with minor bruises and was treated at #Naivasha District Hospital. We are tracking the hippo

— KWS (@kwskenya) August 12, 2018