Κατέκτησε το τρίτο του τρόπαιο ο Στέφανος Τσιτσιπάς

Τον τρίτο τίτλο της καριέρας του κέρδισε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ο οποίος κατάφερε να επικρατήσει με 2-0 σετ του αντιπάλου του Πάμπλο Κουέβας. Αξίζει ν’ αναφερθεί ότι αυτό είναι το πρώτο του τρόπαιο στο χώμα!

Αναφορικά με τον αγώνα, ο Έλληνας τενίστας κατάφερε να επικρατήσει του Ουρουγουανού Πάμπλο Κουέβας με 2-0 σετ (6-3, 7-6), πανηγυρίζοντας έτσι το τρίτο του τρόπαιο σε ΑΤΡ τουρνουά, μετά από αυτό που είχε κατακτήσει στη Στοκχόλμη και εκείνο στη Μασσαλία.

Ήταν πολύ δυναμικός απ’ την αρχή του αγώνα, καταφέρνοντας με ευκολία να πάρει το πρώτο σετ με 6-3. Εκεί που τα πράγματα δυσκόλεψαν λιγάκι ήταν στο δεύτερο σετ, όπου ο Κουέβας ανέβασε ταχύτητες, αλλά ο Τσιτσιπάς τελικά το πήρε με 7-6 (4).

«I was actually playing one of my favourite players on the ATP Tour – I always admired you as a kid»

Lovely words from Stefanos Tsitsipas to Pablo Cuevas

May 5, 2019