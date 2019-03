Καράτε: Ασημένιο μετάλλιο η Έλενα Χατζηλιάδου στο Ευρωπαϊκό

Ειδικότερα, η Ελληνίδα πρωταθλήτρια του καράτε, Έλενα Χατζηλιάδου κατάφερε να κερδίσει το ασημένιο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, που πραγματοποιήθηκε στην Γκουανταλαχάρα της Ισπανίας, κάνοντας μας για ακόμη μια φορά πολύ περήφανους.

H 25χρονη Ελληνίδα αγωνίστηκε στον τελικό του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος, στην κατηγορία +68 κιλών στο κούμιτε και βρέθηκε στη δεύτερη θέση, χάνοντας με 2-1 από την Ισπανίδα Λάουρα Παλάθιο Γκονζάλεθ.

Παρόλο που η Έλενα στην αρχή του αγώνα προηγήθηκε με 1-0, η Ισπανίδα τελικά κατάφερε ν’ ανατρέψει το ματς και ν’ ανέβει στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου.

One more final completed! Who will take gold in Female Kumite +68kg? It’s Eleni Chatziliadou of Greece @chatziliadou against Laura Palacio of Spain @LauraPGRM. Vote now!#eurokarate2019 pic.twitter.com/DrR798Ouup

