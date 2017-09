Καραϊβική: Νεκρούς, τραυματίες και τεράστιες καταστροφές άφησε ο κυκλώνας Ίρμα

Νωρίτερα, ο Γάλλος πρόεδρος Emanuel Macron δήλωσε ότι υπάρχουν θύματα στα γαλλικά νησιά της Καραϊβικής, χωρίς να δώσει περισσότερες διευκρινίσεις.

Σε περιοχές, όπως η Ανγκουίλα, ο Άγιος Μαρτίνος, στη νήσο Μπαρμπούντα έχουν προκληθεί πλημμύρες, πολλά κτίρια έχουν καταστραφεί ενώ διεκόπη και η ηλεκτροδότηση.

Περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι πέρασαν τη νύχτα σε προσωρινά καταφύγια.

Ο πρωθυπουργός Βrowne της Αντίγκουα και Μπαρμπούντα, μετά την επίσκεψή του στα νησιά, κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου δήλωσε πως πάνω απ’το 90% των δομών στο νησί έχουν καταστραφεί.

Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, ο τυφώνας θα πλήξει σύντομα τις Παρθένους Νήσους και θα περάσει στα βόρεια ή πολύ κοντά του Πούερο Ρίκο.

1:25 pm AST: The eyewall of #Hurricane #Irma continues to batter the Virgin Islands. Extreme damage likely. pic.twitter.com/gUZHKcROhe

Νωρίτερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Donald Trump, δήλωσε πως οι αρχές στη Φλόριντα προετοιμάζονται για κάθε ενδεχόμενο και κινητοποιούνται προκειμένου ν’ αντιμετωπίσουν την κατάσταση.

Η Ίρμα θα περάσει κοντά ή στα βόρεια της Δομινικανής Δημοκρατίας αύριο Πέμπτη. Κατόπιν αναμένεται να πλήξει τα νησιά Τερκς και Κάικος και τις νοτιοανατολικές Μπαχάμες.

For updates regarding operating hours for #HurricaneIrma, please continue to follow us on twitter or on FB. We are currently OPEN! pic.twitter.com/AF77QtpJoH

— Biotest Plasma (@BPCMelbourne) September 6, 2017