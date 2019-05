Κάννες 2019: Στον Βασίλη Κεκάτο ο Χρυσός Φοίνικας ταινίας μικρού μήκους!

LIKE US ON FACEBOOK

Ο Έλληνας σκηνοθέτης Βασίλης Κεκάτος κατάφερε να κερδίσει τον Χρυσό Φοίνικα ταινίας μικρού μήκους, στο 72ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου στις Κάννες για το φιλμ «Η απόσταση ανάμεσα στον ουρανό και εμάς».

Ο Βασίλης Κεκάτος κέρδισε τον Χρυσό Φοίνικα Μικρού Μήκους στο διαγωνιστικό μέρος του 72ου Διεθνούς Φεστιβάλ των Καννών. Ο μικρομηκάς σκηνοθέτης που κατάγεται από την Κεφαλλονιά, είναι ο πρώτος Έλληνας σκηνοθέτης που κερδίζει το συγκεκριμένο βραβείο.

Η υπόθεσή της μικρού μήκους ταινίας με τίτλο «Η απόσταση ανάμεσα στον ουρανό και εμάς» (The Distance Between Us and the Sky), αφορά την τυχαία συνάντηση δύο άγνωστων νεαρών ανδρών σε ένα ξεχασμένο βενζινάδικο της παλιάς Εθνικής Οδού. Στο φιλμ πρωταγωνιστούν οι Νικολάκη Ζεγκίνογλου και Ιώκο Ιωάννη Κοτίδη.

Ο σκηνοθέτης φανερά συγκινημένος κατά την παραλαβή του βραβείου του, δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει όλους τους συνεργάτες του, ενώ έκλεισε την ομιλία του λέγοντας ένα «Ευχαριστώ Πολύ» στα ελληνικά.

La Palme d’or du court métrage est attribuée au film de Vasilis Kekatos «La distance entre le ciel et nous» Les meilleurs moments de la Cérémonie de clôture du @Festival_Cannes disponibles sur @myCANAL > https://t.co/QEBXL3dUmw #Cannes2019 pic.twitter.com/pUH1HTHL24 — cinemacanalplus (@cinemacanalplus) May 25, 2019

Το ταξίδι του Βασίλη Κεκάτου για τις Κάννες ήταν μακρύ, καθώς το φιλμ «Η απόσταση ανάμεσα στον ουρανό και εμάς», ήταν ανάμεσα στις 11 ταινίες που διαγωνίστηκαν για τον Χρυσό Φοίνικα του 72ου Φεστιβάλ Καννών, ενώ επιλέχθηκε ανάμεσα σε συνολικά 4.240 ταινίες από όλο τον κόσμο.

Την ίδια στιγμή, η Σελίν Σιαμά κατάφερε να κερδίσει τον Queer Χρυσό Φοίνικα για μεγάλου μήκους ταινία, για το φιλμ της «Portrait de la Jeune Fille en Feu». Μάλιστα, η Σιαμά είναι η πρώτη γυναίκα που κερδίζει αυτό το βραβείο.

Ο Χρυσός Φοίνικας απονεμήθηκε στον Νοτιοκορεάτη σκηνοθέτη Μπονγκ Τζουν Χο για την ταινία του «Parasite», ενώ το Μεγάλο Βραβείο της Επιτροπής κέρδισε η 37χρονη Ματί Ντιόπ για την ταινία της «Atlantique».

GISAENGCHUNG (PARASITE) by Bong Joon-Ho has been awarded the Palme d’or! Congratulations to the whole film crew! ✨

—

GISAENGCHUNG (PARASITE) by Bong Joon-Ho vient de recevoir la Palme d’or de #Cannes2019 ! Félicitations à toute l’équipe du film ! ✨ pic.twitter.com/1L1CanIXyY — Festival de Cannes (@Festival_Cannes) May 25, 2019

Τέλος, το βραβείο καλύτερου ηθοποιού κέρδισε ο Αντόνιο Μπαντέρας για τον ρόλο του στην ταινία του Πέδρο Αλμοδόβαρ «Pain and Glory», ενώ αυτό για την καλύτερη γυναικεία ερμηνεία η Έμιλι Μπίτσαμ, για την ταινία «Little Joe».

Αναλυτικά οι νικητές των βραβείων είναι οι εξής:

Τον Χρυσό Φοίνικα κέρδισε ο Μπονγκ Τζουν-Χο για την ταινία «Parasite»

Το Μεγάλο Βραβείο η Ματί Ντιόπ για το «Atlantique»

Το Βραβείο της Επιτροπής οι ταινίες «Les Miserables» του Λατζ Λι και «Bacurau» των Κλέμπερ Μεντόνσα Φίλιου και Ζουλιάνο Ντορνέλες

Το Βραβείο Σκηνοθεσίας οι Ζαν Πιερ και Λικ Νταρντέν για την ταινία «Ο νεαρός Αχμέντ»

Το βραβείο Καλύτερου Ηθοποιού ο Αντόνιο Μπαντέρας για τον ρόλο του στην ταινία «Pain and Glory» του Πέδρο Αλμοδόβαρ

Το βραβείο Καλύτερης Ηθοποιού η Έμιλι Μπίτσαμ για τον ρόλο της στην ταινία «Little Joe» της Τζέσικα Χάουσνερ

Το Βραβείο Σεναρίου η Σελίν Σιαμά για την ταινία «Portrait de la jeune fille en feu»

Τον Χρυσό Φοίνικα Μικρού Μήκους: «Η απόσταση ανάμεσα στον ουρανό και εμάς» του Βασίλη Κεκάτου

Ειδική Μνεία: «It Must Be Heaven» του Ελία Σουλεϊμάν

Χρυσή Κάμερα: Σεζάρ Ντίας για το «Nuestras Madres»

Το Ειδικό Βραβείο Ταινίας Μικρού Μήκους: «Monstruo Dios» της Αγουστίνα Σαν Μαρτίν

Photo: REUTERS/ERIC GAILLARD