Καλύτερος Ευρωπαίος παίκτης στον κόσμο…. ο Αντετοκούνμπο!

Μια ιδιαίτερα σημαντική βράβευση για τον Αντετοκούνμπο απ’ την Gazzetta dello Sport, καθώς τον βράβευσε ως τον κορυφαίο Ευρωπαίο μπασκετμπολίστα στον κόσμο για τη φετινή σεζόν.

Και όλα αυτά ενώ ο Έλληνας super star, Γιάννης Αντετοκούνμπο, πραγματοποίησε τα ξημερώματα ακόμη μια MVP εμφάνιση στη νίκη των Μπακς με 115-107 των Χοκς.

Η βράβευσή του έγινε πριν τον αγώνα στο Μιλγουόκι, ενώ στην ψηφοφορία που διενέργησε η ιταλική εφημερίδα έμειναν πιο πίσω ο Λούκα Ντόντσιτς και ο Νίκολα Γιόκιτς.

Μάλιστα, η ομάδα του έκανε μια ανάρτηση στο Twitter αναφορικά με αυτή την διάκριση του καλύτερου παίκτη της. Φυσικά και οι Μπακς δεν θα μπορούσαν να το αφήσουν να περάσει απαρατήρητο…

Prior to tonight's game, Giannis was presented with the 2018-19 EuroPlayer Award as the best European player in the world!! #FearTheDeer pic.twitter.com/LkWdBVgtJl

Πριν το παιχνίδι, λοιπόν, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βραβεύτηκε ως ο καλύτερος Ευρωπαίος παίκτης στον κόσμο.

Μετά το παιχνίδι και τη σημαντική νίκη, ο Greek Freak δήλωσε πως πριν από 6 χρόνια ήταν ο πρώτος του χρόνος στους Μπακς και κέρδισαν 15 παιχνίδια. Και σήμερα κερδίσαμε επί 4 αυτό το ποσοστό.

"Six years ago, it was my first year here and we won 15 games and now we won 4x that amount…It's pretty special!"@Giannis_An34 reflects on the 60-win season: pic.twitter.com/1sUl1w0bz1

— Milwaukee Bucks (@Bucks) April 8, 2019