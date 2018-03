Καλύτερη δασκάλα του κόσμου η Ελληνοκύπρια Άντρια Ζαφειράκου, η οποία εργάζεται σε μια απ’ τις φτωχότερες περιοχές της Μ. Βρετανίας. Πολλά συγχαρητήρια για την θέληση και την επιμονή της!

Η Ελληνοκύπρια Άντρια Ζαφειράκου κέρδισε το διεθνές βραβείο του καλύτερου δασκάλου της χρονιάς. Η Άντρια Ζαφειράκου διδάσκει καλλιτεχνικά στο κοινοτικό σχολείο Άλπερτον, σε μια φτωχή γειτονιά στο βόρειο Λονδίνο όπου ζουν πολλοί μετανάστες.

Στο Μπρεντ ζουν 130 διαφορετικές εθνικότητες και η δασκάλα έμαθε μερικές βασικές εκφράσεις και στις 35 γλώσσες που μιλούν στο σχολείο της προκειμένου να μπορεί να επικοινωνεί με μεγαλύτερη άνεση με τους μαθητές της και τους γονείς τους.

Μεταξύ άλλων, μπορεί να συνεννοηθεί σε Χίντι, Γκουτζαράτι και Ταμίλ.

Το σπουδαίο έργο της Ελληνοκύπριας Άντρια Ζαφειράκου δεν σταματά εκεί. Η ίδια επισκέπτεται τους γονείς των μαθητών στο σπίτι, εάν το κρίνει απαραίτητο, για να εξασφαλίσει καλύτερη ενσωμάτωση και καλύτερη απόδοση των παιδιών στο σχολείο. Δεν δίστασε μάλιστα ν’ αλλάξει το πρόγραμμα σπουδών για να προσαρμοστεί στην καθημερινή ζωή των μαθητών.

«Ήμουν συγκλονισμένη, στην αρχή δεν μπορούσα να πιστέψω ότι κέρδισα. Οι καθηγητές στο Ηνωμένο Βασίλειο δουλεύουν πολύ σκληρά. Αυτό το βραβείο ανήκει σε όλους μας», σχολίασε η Ελληνοκύπρια δασκάλα στην ομιλία της ενώ όταν κλήθηκε ν’ απαντήσει τι θα κάνει τα χρήματα, είπε:

Θα ήταν σπουδαίο, εάν μπορούσα να βοηθήσω ώστε η τέχνη να παίζει μεγαλύτερο ρόλο στην κοινότητά μας

Η πρωθυπουργός της Βρετανίας Τερέζα Μέι την συνεχάρη θερμά ενώ η απονομή του βραβείου έγινε απ’ τον παγκόσμιο πρωταθλητή της Formula 1, Λούις Χάμιλτον, και τον εμίρη του Ντουμπάι.

