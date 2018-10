Και ναι ο Στέφανος Τσιτσιπάς κέρδισε τον πρώτο του τίτλο ATP στη Στοκχόλμη!

Τον πρώτο του τίτλο ATP 250 κέρδισε ο Στέφανος Τσιτσιπάς στον τελικό του Stockholm Open.

Ο 20χρονος Έλληνας τενίστας κατάφερε να κερδίσει με 2-0 (6-4, 6-4) σετ του Έρνεστς Γκούλμπις και να κατακτήσει το τρόπαιο.

Tournament point by @StefTsitsipas. The 2018 champion of @IntrumSthlmOpen! 🏆 ”The best day of my life” – @StefTsitsipas #sthlmopen pic.twitter.com/B6HJYJQ59N

— Intrum StockholmOpen (@IntrumSthlmOpen) October 21, 2018