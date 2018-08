Μπορεί να ηττήθηκε η Σάκκαρη στον τελικό του WTA, αλλά κέρδισε την εκτίμηση όλων! Η Ελληνίδα αθλήτρια δεν κατάφερε, δυστυχώς, να δημιουργήσει ιδιαίτερα προβλήματα στην αντίπαλό της, με αποτέλεσμα να ηττηθεί μέσα σε 73 λεπτά.

H Σάκκαρη βρέθηκε για πρώτη φορά στον τελικό του Silicon Valley Classic, στο Σαν Χοσέ της Καλιφόρνια, εμφανώς αγχωμένη, με αποτέλεσμα να χάσει από την αντίπαλό της Ρουμάνα Μιχαέλα Μπουζαρνέσκουμε 1-6, 0-6.

Όμως, η Μαρία Σακκάρη αναμένεται να δει το όνομά της γραμμένο σε πιο ψηλή θέση στη λίστα της παγκόσμιας κατάταξης τένις, και συγκεκριμένα στο Νο 31 του κόσμου, αφού η εμφάνισή της στο τουρνουά την ανέβασε 18 θέσεις.

Παράλληλα, η πορεία της στο τουρνουά θα της αποφέρει και ποσό 65.000 ευρώ, που αντιστοιχεί στη φιναλίστ του απλού γυναικών.

Sealed with an Ace! @MikiBuzarnescu defeats Maria Sakkari 6-1, 6-0 to win her 1st ever WTA Title!!!#MubadalaSVC pic.twitter.com/HmlNFkGk7t

— WTA Romania (@WTARomania) August 5, 2018