Ιστορική στιγμή για την SpaceX: Επιτυχής η εκτόξευση στο Διάστημα (Video)

Με επιτυχία στέφθηκε η εκτόξευση της SpaceX προς τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, παρ’ όλο που οι καιρικές συνθήκες δεν ήταν ιδανικές.

Η SpaceX έγραψε ιστορία το βράδυ του Σαββάτου 30 Μαΐου, αφού στις 22:22 ώρα Ελλάδος πραγματοποιήθηκε επιτυχώς η δεύτερη απόπειρα της Space Χ και της NASA, για την αποστολή της πρώτης επανδρωμένη αποστολή στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.

Η απόπειρα αυτή ήταν η δεύτερη, καθώς η πρώτη που ήταν την περασμένη Τετάρτη, αναβλήθηκε λόγω καιρικών συνθηκών.

Κι αυτή τη φορά βέβαια οι καιρικές συνθήκες δεν ήταν οι ιδανικές, ωστόσο η εκτόξευση της SpaceX στέφθηκε με επιτυχία. Έπειτα από σχεδόν δέκα χρόνια από αμερικανικό έδαφος, οι κινητήρες του πυραύλου Falcon 9, στο Διαστημικό Κέντρο Κένεντι στη Φλόριντα, έστειλαν επανδρωμένη αποστολή στο Διάστημα.

Είναι, επίσης, η πρώτη φορά που ο αμερικανικός διαστημικός οργανισμός χρησιμοποιεί μια ιδιωτική εταιρεία, την SpaceΧ του Elon Musk, για να μεταφέρει πλήρωμά του στο Διάστημα.

Η αποστολή απογειώθηκε από το Διαστημικό Κέντρο “Κένεντι”, στο ακρωτήριο Κανάβεραλ, στη Φλόριντα. Οι αστροναύτες που συμμετέχουν στην αποστολή είναι οι Robert L. Behnken και Douglas G. Hurley, φίλοι και συνεργάτες από τότε που και οι δύο επιλέχθηκαν από τη NASA ως αστροναύτες το 2000. Έχουν προϋπηρεσία ως πιλότοι στρατιωτικών αεροσκαφών σε δοκιμαστικές πτήσεις και ο καθένας τους έχει λάβει μέρος από δύο φορές σε αποστολή διαστημικού λεωφορείου, ενώ είναι η πρώτη φορά που συνεργάζονται σε κοινή αποστολή.

Θα παραμείνουν, μάλιστα, στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό για χρονικό διάστημα ενός έως τεσσάρων μηνών, προτού επιστρέψουν με το Crew Dragon στη Γη.

Λίγα λεπτά μετά την εκτόξευση, η SpaceX ανακοίνωσε ότι το Dragon βρίσκεται στην σωστή τροχιά για να φθάσει στον ISS.

Crew Dragon has separated from Falcon 9’s second stage and is on its way to the International Space Station with @Astro_Behnken and @AstroDoug! Autonomous docking at the @Space_Station will occur at ~10:30 a.m. EDT tomorrow, May 31 pic.twitter.com/bSZ6yZP2bD

— SpaceX (@SpaceX) May 30, 2020