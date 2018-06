Ισχυρός σεισμός στην Οσάκα: Νεκροί και τραυματίες

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ακόμα 217 τραυματίστηκαν απ’ τον ισχυρό σεισμό στην Ιαπωνία. Ο σεισμός στην Οσάκα σημειώθηκε λίγο πριν από τις 8.00 το πρωί (02:00 ώρα Ελλάδας), σε ώρα μεγάλης αιχμής. Εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός των νεκρών θα αυξηθεί.

Ο σεισμός στην Οσάκα είχε ως αποτέλεσμα να διακοπούν πολλά δρομολόγια τρένων, η λειτουργία πολλών εργοστασίων, αλλά και η ηλεκτροδότηση σε τουλάχιστον 170.000 νοικοκυριά. Σύμφωνα με τα τοπικά ΜΜΕ, καταστράφηκαν σωλήνες του δικτύου υδροδότησης.

⚠️Very strong #earthquake (#地震) ML=5.9 – 15 KM NNE of #Ōsaka, #Japan. Depth: 10 KM (shallow). Max Shindo scale: -6.

More info at: https://t.co/5l74meUE12

Did you feel this earthquake?, Tell us!. pic.twitter.com/yCmAlrp84O

— American Earthquakes (@earthquakevt) June 17, 2018