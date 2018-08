Ισχυρή σεισμική δόνηση 5,1 Ρίχτερ στην Αλβανία

Ισχυρή σεισμική δόνηση 5,1 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 6.38 μ.μ. κοντά στα Τίρανα, σύμφωνα με εκτίμηση του Ευρωμεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου (EMSC).

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 40 χιλιόμετρα βορειοανατολικά των Τιράνων, ενώ το εστιακό βάθος εκτιμάται στα 10 χιλιόμετρα.

Την ίδια στιγμή, ο σεισμός έγινε αισθητός μέχρι και σε περιοχές της ΠΓΔΜ, στο Μαυροβούνιο και στο Κόσοβο.

Σύμφωνα με τον σεισμολογικό σταθμό του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, η δόνηση εκτιμάται ότι είχε μέγεθος 5,2 Ρίχτερ, ενώ η εκτίμηση που κάνει το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών μιλάει για δόνηση 4,9 Ρίχτερ.

Προς το παρόν δεν έχουν υπάρξει αναφορές για υλικές ζημιές ή θύματα.

Map of the testimonies received so far following the #earthquake M5.1 in Albania 41 min ago pic.twitter.com/jnT4R0WwmU

— EMSC (@LastQuake) August 11, 2018