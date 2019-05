Τα γαλλικά Μέσα Ενημέρωσης μετέδωσαν πως πρόκειται για έκρηξη βόμβας στη Λυών, ανάμεσα στις οδούς Βίκτωρ Ουγκό και Σάλα. Το τραγικό συμβάν έγινε στο κέντρο της πόλης, με συνέπεια τον τραυματισμό οχτώ ανθρώπων.

Επιβεβαιωμένες πληροφορίες αναφέρουν πως η βόμβα που εξερράγη στις 17.40 το απόγευμα, βρέθηκε μέσα σε πακέτο που ήταν γεμάτο με μπουλόνια, καρφιά και βίδες και άλλα υλικά που προκαλούν υλικές και σωματικές ζημιές.

— Préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) May 24, 2019

Το πακέτο – βόμβα βρισκόταν στο γνωστό ζαχαροπλαστείο τη πόλης «Brioche Doree», όπου ο ιδιοκτήτης του το παρέλαβε σύμφωνα με αναφορές.

Μέχρι στιγμής, στο μέρος της έκρηξης έχουν σπεύσει οι αρχές της πόλης, συνοδεία πυροσβεστικών και πυροτεχνουργών για να ελέγξουν την κατάσταση. Οι δρόμοι, στους οποίους πραγματοποιήθηκε η έκρηξη, έχουν κλείσει με κανέναν, πέραν των αρχών, να μην έχει πρόσβαση.

— Préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) May 24, 2019

Τέλος, ο Πρωθυπουργός της χώρας, Εμανουέλ Μακρόν, έκανε λόγο για πιθανή επίθεση, επιβεβαιώνοντας – ευτυχώς – πως δεν υπάρχουν θύματα.

Απ’ την έκρηξη προκλήθηκαν μόνο μικρές υλικές ζημιές σε καταστήματα του πεζόδρομου. Εκπρόσωπος της αστυνομίας διαβεβαίωσε ότι η ζωή των τραυματιών δεν κινδυνεύει και ότι φέρουν τραύματα στο κάτω μέρος του σώματός τους. Σύμφωνα με τον ενημερωτικό ιστότοπο lyoncapitale.fr, μεταξύ των τραυματιών είναι και ένα παιδί 10 ετών.

BREAKING: At least 10 injured after bombing in Lyon, France. President Macron confirms “an attack” has occurred. pic.twitter.com/V5noQU4uik

— Breaking News Global (@BreakingNAlerts) May 24, 2019