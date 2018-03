Συντριβή τουρκικού ιδιωτικού αεροσκάφους, σε πτήση από την Σάρτζα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων προς την Κωνσταντινούπολη, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση του Ιράν, η οποία επικαλείται αξιωματούχο της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.

Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, ένα από τα θύματα ήταν η κόρη του επιχειρηματία Χουσεΐν Μπασαράν. Στο αεροσκάφος φέρεται να επέβαιναν και επτά φίλες της που επέστρεφαν από μπάτσελορ πάρτι στο Ντουμπάι.

Σύμφωνα με το υπουργείο Μεταφορών της Τουρκίας, στο αεροσκάφος επέβαιναν και 3 μέλη του πληρώματος.

According to Iranian emergency services attempts to find the precise location of the plane are ongoing, it crashed into a mountain and had between 11 and 20 people on board

