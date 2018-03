16 χώρες απελαύνουν Ρώσους διπλωμάτες, όπως ανακοινώθηκε επίσημα απ’ τον Ντόναλντ Τουσκ. Όλο και περισσότερες χώρες στο πλευρό της Βρετανίας. Νωρίτερα, ΗΠΑ, Γερμανία, Πολωνία ανακοίνωσαν ότι απελαύνουν Ρώσους διπλωμάτες στον απόηχο της υπόθεσης απόπειρας δολοφονίας του πρώην Ρώσου διπλού πράκτορα Σκριπάλ και της κόρης του.

Πιο συγκεκριμένα, ο Ντόναλντ Τραμπ διέταξε την απέλαση 60 Ρώσων από τις Η.Π.Α. αλλά και το κλείσιμο του ρωσικού προξενείου στο Σιάτλ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση των ΗΠΑ, η χώρα απελαύνει «60 Ρώσους “κατασκόπους” λόγω της φερόμενης ανάμιξης της Μόσχας στη δηλητηρίαση του Ρώσου Σεργκέι Σκριπάλ στην Αγγλία».

Σημειώνεται πως ο αριθμός των Ρώσων διπλωματών που θ’ απελαθούν απ’ τις ΗΠΑ με απόφαση Τραμπ είναι υπερδιπλάσιος σε σχέση με τον αντίστοιχο αριθμό των διπλωματών που απελάθηκαν απ’ τη Βρετανία.

Breaking: US to expel 48 Russian embassy workers in Washington, D.C. and 12 at the Russian mission to the U.N. U.S. says they were intel officers using diplo status as cover. pic.twitter.com/mRuwY8Tes6

— Patrick Tucker (@DefTechPat) March 26, 2018