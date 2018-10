ΗΠΑ: 20 νεκροί σε τροχαίο δυστύχημα με λιμουζίνα στη Νέα Υόρκη

Τουλάχιστον 20 νεκροί από σύγκρουση σε τροχαίο δυστύχημα με λιμουζίνα στην επαρχία Σκοχέρι, κοντά στο Άλμπανι, 260 χιλιόμετρα βόρεια της Νέας Υόρκης, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η αστυνομία της πολιτείας στην ιστοσελίδα της.

Στην ίδια ανακοίνωση η αστυνομία αναφέρει ότι οι υπηρεσίες Πρώτων Βοηθειών κλήθηκαν μετά το μεσημέρι της Κυριακής (τοπική ώρα) έπειτα από δυστύχημα, όπου ενεπλάκησαν δύο οχήματα. Το ένα εκ των οποίων ήταν και λιμουζίνα που κατευθυνόταν σε γαμήλια δεξίωση.

Πληροφορίες που μεταδίδουν τα τοπικά μέσα, αναφέρουν ότι η λιμουζίνα κατέβηκε με αυξημένη ταχύτητα μία κατηφόρα, στη διασταύρωση των αυτοκινητοδρόμων 30 και 30A, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με διερχόμενο αυτοκίνητο.

Άλλες πληροφορίες αναφέρουν ότι η λιμουζίνα συγκρούστηκε με το όχημα έξω από το εστιατόριο που εκείνη την ώρα ήταν γεμάτο κόσμο, τραυματίζοντας και αρκετούς πελάτες, που βρισκόντουσαν στο πάρκινγκ του εστιατορίου.

A man who arrived at the crash scene Sunday said the group was traveling south to a wedding reception when the limo sped through an intersection and slammed into an embankment @shugheswrites https://t.co/WszVs9CVfJ

— Times Union (@timesunion) October 7, 2018