#earthhour2018 H Στέγη συμμετέχει στην Ώρα της Γης . . Η Ώρα της Γης είναι η μεγαλύτερη συμμετοχική εκστρατεία ευαισθητοποίησης για την προστασία του πλανήτη. Ξεκίνησε το 2007 στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας για να κινητοποιήσει στη συνέχεια εκατομμύρια πολίτες, σε περισσότερες από 170 χώρες. Φέτος, το Σάββατο 24 Μαρτίου, μας καλεί να σβήσουμε τα φώτα για μία ώρα, 20:30 με 21:30, εμπνέοντάς μας να αναλάβουμε δράση για τον πλανήτη και την κλιματική αλλαγή. Διαβάστε περισσότερα: http://www.wwf.gr/earthhour . . . #earthhour2018 Onassis Cultural Centre Athens participates in Earth Hour . . Starting as a symbolic lights out event in Sydney in 2007, Earth Hour is now the world's largest grassroots movement for the environment, inspiring millions of people in more than 170 nations worldwide to take action for our planet and nature. This Saturday, March 24, Earth Hour invites us to turn off our lights for one hour from 20:30 to 21:30, inspiring us to take action against climate change. Read more: https://www.earthhour.org/what-is-earth-hour

