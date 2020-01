Η συγγνώμη του BBC που μπέρδεψε τον Kobe Bryant με τον LeBron James!

Η γκάφα του BBC προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις: Μπέρδεψε τον Kobe Bryant με τον LeBron James σε αφιέρωμα για τον θάνατό του. Η “συγγνώμη” μετά τον σάλο που προκλήθηκε.

Η γκάφα του BBC δεν πέρασε από κανέναν απαρατήρητη αλλά κάνει το γύρο του Διαδικτύου. Το BBC σε αφιέρωμα για τον θάνατο του Kobe Bryant που έχασε τη ζωή του στην μοιραία πτώση του ελικοπτέρου του, έβαλε πλάνα του LeBron James.

Συγκεκριμένα, στην εκπομπή News At Ten, το βρετανικό κανάλι έπαιξε ένα video για την απώλεια του Kobe Bryant και σε αυτό είδαμε πλάνα του LeBron James! H είδηση και το σχετικό video δεν άργησαν να κάνουν τον γύρο του κόσμου προκαλώντας τις έντονες αντιδράσεις όλων.

Κανείς δεν εξηγούσε γιατί βλέπαμε τον James στην οθόνη και όχι τον αδικοχαμένο Bryant. Ωστόσο, πολύ γρήγορα, online ξεκίνησε η κριτική για ο BBC καθώς μπέρδεψε τους δύο stars του μπάσκετ. Σχολίαζαν μάλιστα, ειρωνικά πως λόγω του χρώματος τους BBC μπέρδεψε τους δύο παίκτες κι αυτό ήταν ένα τραγικό λάθος.

Who cut this????? BBC news using footage of Lebron James instead of Kobe Bryant in their obit!!!!! IT EVEN SAYS JAMES ON HIS SHIRT pic.twitter.com/QaWpivLDji

Ο Bryant ήταν 5 φορές πρωταθλητής του NBA και πέρασε 20 χρόνια από την καριέρα του στους Lakers, πριν σταματήσει το 2016. Το πλάνο, όμως, έδειχνε τον James, ο οποίος επίσης έπαιξε για τους LA Lakers.

Τα σχόλια και η έντονη κριτική ανάγκασαν στο τέλος του δελτίου την υπεύθυνη ειδήσεων Reeta Chakrabarti για το λάθος που όλοι είδαν στην οθόνη:

«Στην κάλυψή μας για το θάνατο του Kobe Bryant, σε ένα τμήμα του ρεπορτάζ, δείξαμε κατά λάθος φωτογραφίες ενός άλλου παίκτη του μπάσκετ, του LeBron James», είπε χαρακτηριστικά ζητώντας συγγνώμη.

Μέσα σε 15 λεπτά, ο Paul Royall, αρθρογράφος του BBC News at Six and Ten, έκανε ένα tweet ζητώντας συγγνώμη για το ανθρώπινο λάθος.

In tonight’s coverage of the death of Kobe Bryant on #BBCNewsTen we mistakenly used pictures of LeBron James in one section of the report. We apologise for this human error which fell below our usual standards on the programme.

— Paul Royall (@paulroyall) January 26, 2020