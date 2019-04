Η «μαύρη τρύπα» που είδε όλος ο πλανήτης και οι απορίες που γεννήθηκαν

Για σένα που σε γοητεύει το διάστημα, αλλά και σένα που θέλεις να ξέρεις όσο το δυνατόν περισσότερα γίνεται για τον κόσμο σου, τότε ναι η πρώτη φωτογραφία μαύρης τρύπας δεν σου πέρασε απαρατήρητη. Και πώς γίνεται να περάσει απαρατήρητη μια τέτοια αποκάλυψη απ΄τη NASA που επιβεβαιώνει και τη θεωρία του Αϊνστάιν;

Επομένως, πλέον, ας ξεκινήσουμε με το δεδομένο ότι οι μαύρες τρύπες υπάρχουν. Και υπάρχουν αφού είδαμε τη φωτογραφία που τραβήχτηκε χάρη στο διεθνές πρόγραμμα Event Horizon Telescope.

Μια μαύρη τρύπα είναι υπερ-τεράστια και αυτό το γνωρίζαμε. Η συγκεκριμένη μαύρη τρύπα που φωτογραφήθηκε σε απόσταση 55 εκ. ετών φωτός απ’ τη Γη είναι «τέρας», όπως δήλωσαν χαρακτηριστικά οι αστρονόμοι.

Δηλαδή, για να μπορούμε περίπου να το αντιληφθούμε, ο Ήλιος μας μοιάζει με κόκκο της άμμου δίπλα της.

Κι αν την πλησιάσει κανείς; Κανείς δεν μπορεί να απαντήσει με βεβαιότητα σε αυτήν την ερώτηση και κανείς δεν γνωρίζει τι συμβαίνει στο εσωτερικό μιας μαύρης τρύπας.

You're looking at the first ever image of a black hole. It was captured by the #NSFFunded @ehtelescope project. #ehtblackhole #RealBlackHole https://t.co/6dglvqrvOs pic.twitter.com/0hclANf4tc

— National Science Foundation (@NSF) April 10, 2019