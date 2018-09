Η μικρή Σπυριδούλα μας έχει ανάγκη | Πώς μπορούμε να τη βοηθήσουμε

Θυμάστε τη Σπυριδούλα το υπέροχο κοριτσάκι ευχής που είχε περπατήσει στο Yes I Do catwalk πραγματοποιώντας την ευχή της! Φυσικά τη θυμάστε! Τώρα σας χρειάζεται όσο ποτέ για να φύγει στη Γερμανία για ένα πολύ σημαντικό χειρουργείο. ———————————————- Καταθέστε το ποσό που εσείς μπορείτε στην Εθνική Τράπεζα με δικαιούχο την Μάρα Σπυριδούλα Ελενη: ΕΤΕ 835/001780-96 ΙΒΑΝ GR 6001108350000083500178096 ————————————————

