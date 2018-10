Η μεγαλύτερη πτήση του κόσμου διήρκησε λιγότερο απ’ ό,τι περιμέναμε

LIKE US ON FACEBOOK

Η μεγαλύτερη απευθείας πτήση του κόσμου από τα νέα αεροσκάφη Airbus A350-900 ULR της Singapore Airlines προσγειώθηκε στην Νέα Υόρκη, αφού κάλυψε περισσότερα από 15.000χλμ σε 17 ώρες και 52 λεπτά.

Στην μεγαλύτερη πτήση του κόσμου μεταφέρθηκαν 161 επιβάτες. Η αφετηρία του ταξιδιού ήταν το αεροδρόμιο Changi της Σιγκαπούρης και προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Newark Liberty στις 05.29 ώρα Ανατολικής Αμερικής.

Η Signapore Airlines επανεκκίνησε την υπηρεσία για πρώτη φορά μετά από πέντε χρόνια. Η εταιρεία πραγματοποιούσε την συγκεκριμένη διαδρομή, αλλά την σταμάτησε το 2013, λόγω των αυξανόμενων τιμών των καυσίμων.

«Ο χρόνος πέρασε πολύ γρήγορα και δεν μας φάνηκε ως μια πτήση που διήρκησε 17 ώρες και τριάντα λεπτά. Η πτήση ήταν αβίαστη και πολύ ομαλή. Όλοι όσοι συμμετείχαμε στο ταξίδι συμφωνήσαμε ότι ο χρόνος πέρασε πολύ γρήγορα και δεν φαινόταν να είναι 17,5 ώρες», ανέφερε ο Geoffrey Thomas, αρχισυντάκτης της Airlineratings.com, στο BBC.

Από το 2003, η μεγαλύτερη πτήση ήταν η διαδρομή Ώκλαντ – Ντόχα της Qatar Airways με το Boeing 777-200LR στις 17 ώρες, 40 λεπτά και 14.535χλμ,. Όλα αυτά, η πτήση της Signapore Airlines τα ξεπέρασε.

Κατά την επαναφορά της πτήσης, η αεροπορική εταιρεία έλαβε ορισμένα μέτρα για να την καταστήσει αποδοτική και άνετα.

Η πτήση ήταν προγραμματισμένη να διαρκέσει 19 ώρες, για την ακρίβεια 18 ώρες και 25 λεπτά που είναι η θεωρητική διάρκεια της πτήσης.

