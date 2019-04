Η φωτογραφία που έκανε όλο τον κόσμο να γονατίσει: Αυτή είναι η φωτογραφία της χρονιάς

Το βραβείο World Press Photo για τη φωτογραφία της χρονιάς κέρδισε η συγκλονιστική φωτογραφία ενός κοριτσιού απ’ την Ονδούρα, το οποίο κλαίει ενώ βλέπει τη μητέρα του να υποβάλλεται σε σωματικό έλεγχο απ’ την αμερικανική συνοριοφυλακή.

Τη φωτογραφία τράβηξε τον Ιούνιο του 2018, ο φωτογράφος του πρακτορείου Getty, Τζον Μουρ. Στο συγκλονιστικό στιγμιότυπο βλέπουμε την Σάντρα Σάντσες, όσο της κάνουν σωματικό έλεγχο, ενώ ακριβώς δίπλα είναι η μικρή της κόρη, Γιανέλα, η οποία κλαίει, μετά τη σύλληψή τους, αφού πέρασαν τα σύνορα του Μεξικού με τις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τους κριτές, οι οποίοι την ανέδειξαν ως τη φωτογραφία της χρονιάς, η εικόνα αντανακλά «μια βία άλλου τύπου»: «Ψυχολογική»

1/3 Just announced: the World Press Photo of the Year is ‘Crying Girl on the Border’ by John Moore (USA) (@jbmoorephoto), Getty Images: https://t.co/0P9mFlraG2 #WPPh2019 pic.twitter.com/7P2lOoN9I2

— World Press Photo (@WorldPressPhoto) April 11, 2019